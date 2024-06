È sempre Hilton il marchio alberghiero di maggior valore al mondo, per 11,6 miliardi di dollari, seguito da Hyatt, con un valore del marchio di 6 miliardi di dollari. Lo dicono i dati di Brand Finance, che sottolinea però come, nel corso dell’ultimo anno, i brand abbiano faticato nel far crescere il valore del marchio.

“Molti dei migliori marchi alberghieri hanno faticato a far crescere il valore del loro brand in modo così robusto come negli anni precedenti al 2020, e la classifica Brand Finance Hotels 2024 mostra che queste sfide sono in corso – dice Henry Farr, direttore associato di Brand Finance su Travel Daily News -. Nonostante un aumento della domanda nel settore dei viaggi e degli hotel, la crescita effettiva non ha soddisfatto le aspettative, con conseguenti lievi cali o una crescita minima del valore del marchio per i principali marchi alberghieri del mondo”.

Ci sono marchi che mostrano, malgrado la tendenza generale, una forte crescita. Taj, dall’India, è il secondo marchio in più rapida crescita al mondo, con un aumento del 45% a 545 milioni di dollari, trainato da un livello sostenuto dei ricavi e da una maggiore forza del brand.

Anche i principali marchi alberghieri spagnoli salgono nella classifica di quest’anno. Il nuovo player Occidental debutta al 42° posto con un valore del marchio di 318 milioni di dollari, mentre Meliá è al 43° posto con 312 milioni di dollari e raddoppia la presenza della Spagna. NH Hotels ha registrato un aumento del 18% arrivando a 770 milioni di dollari. Barceló, al 21° posto, ha registrato un aumento del 12% arrivando a 683 milioni di dollari.

Brand Finance per la prima volta ha anche svelato i 25 marchi più forti e preziosi al mondo per il tempo libero e il turismo (L&T), con un valore aggregato del brand di 59,1 miliardi di dollari. Booking.com, Airbnb e Trip.com Group si assicurano le prime tre posizioni, registrando ciascuno una crescita del valore del marchio a due cifre.