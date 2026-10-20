Hilton e Scandic firmano un accordo strategico per i Paesi nordici

Hilton e Scandic Hotels Group annunciano la firma di accordo strategico per accelerare la crescita dei brand Hilton in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia.

In base all’accordo pluriennale, Hilton e Scandic collaboreranno per cogliere opportunità di sviluppo nei quattro mercati, unendo i brand di Hilton alla solida piattaforma regionale di Scandic, alla sua esperienza operativa e alla sua presenza consolidata in tutta l’area nordica.

La collaborazione tra Hilton e Scandic dura da oltre vent’anni: attualmente sono tre le strutture a marchio Hilton Hotels & Resorts operative a Helsinki, ovvero Hilton Helsinki Airport, Hilton Helsinki Strand e Hilton Helsinki Kalastajatorppa. È inoltre in programma la ristrutturazione dell’Hilton Helsinki Airport attraverso un intervento in più fasi, che si occuperà di rinnovare le principali aree dedicate agli ospiti e migliorerà ulteriormente l’esperienza complessiva dell’hotel.

La strategia sta già prendendo forma a Copenaghen, dove Scandic ha firmato un accordo per una nuova struttura Hilton Hotels & Resorts a Scanport, a ridosso dell’aeroporto di Copenaghen, con apertura prevista nel 2029.

“Questo accordo strategico rappresenta una pietra miliare significativa per Hilton nei Paesi nordici, creando un percorso chiaro per espandere i nostri leading brands in quattro mercati importanti – ha dichiarato Chris Nassetta, president & ceo Hilton - Riflette la nostra ambizione a lungo termine per la regione e, insieme a Scandic, apre la porta a nuove e significative opportunità per Hilton, i nostri proprietari e i nostri ospiti”.