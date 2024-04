Hilton investe nei resort, new entry nel Mediterraneo

Dieci resort nuovi nel Mediterraneo. Un’estate densa di novità quella di Hilton, che sta espandendo il suo portfolio di strutture in Europa sulla scia di un trend in costante ascesa. “La domanda da parte degli ospiti di resort di alta qualità è in crescita, sia nelle destinazioni internazionali più gettonate sia in quelle più emergenti - sostiene Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East e Africa, Hilton - e ciò ha portato a un maggior interesse da parte dei proprietari per lo sviluppo di resort sotto i marchi Hilton”.

Le aperture di Ibiza, Algarve e Creta

Solo lo scorso anno, oltre un quinto delle aperture del gruppo in Europa, Medio Oriente e Africa sono state resort. “Con 10 resort europei che apriranno in tempo per la stagione estiva - continua Fitzgibbon - stiamo introducendo strutture eccezionali in destinazioni ambite come Ibiza, l’Algarve e Creta, ampliando la nostra gamma di resort con diversi marchi in tutta la regione”.

Una crescita che rientra nella strategia di Hilton di sviluppare il suo portfolio di resort, che negli ultimi cinque anni è raddoppiato e oggi conta più di 300 strutture in tutto il mondo. Proprio oggi Hilton ha annunciato gli accordi di franchising per quattro hotel: Hilton Alvor, che aprirà nel 2026, e Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton, The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton e Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton.

L’Hilton Alvor sarà inaugurato nel 2026 in Algarve, andando ad aggiungersi alle altre due strutture Hilton in Portogallo e disporrà di 363 camere.

Dovrebbero invece aprire in tempo per quest’estate i due hotel di Ibiza a marchio Curio Collection by Hilton, frutto di un accordo di franchising con Hotel Investment Partners (HIP), uno dei principali proprietari di resort in Europa meridionale di proprietà di fondi gestiti da Blackstone.

Infine il Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton, 132 camere e suite, è una struttura fronte mare pensata per una clientela adulta nella zona meno esplorata di Ierapetra, nel Sud di Creta. L’hotel fa seguito a un accordo di franchising con Numo Hospitality ed è la seconda struttura di Hilton con questa proprietà dopo l’apertura del Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton nel 2021.