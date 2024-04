Apre l’Anglo American Hotel Florence, prima struttura Curio Collection by Hilton nel centro di Firenze

Anglo American Hotel Florence, “un mondo dove tutto è eclettico”. Inaugurata lo scorso 31 marzo, la prima struttura Curio Collection by Hilton ospitata nel centro storico del capoluogo toscano si propone sul mercato luxury come ponte fra passato e presente.

“Abbiamo recuperato uno dei simboli dell’ospitalità fiorentina, risalente al 1890 - spiega Claudia Bisaccioni, sales manager di Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton -, e intendiamo restituire al pubblico l’antico fascino del salotto letterario della città, frequentato da pungenti lady inglesi e illustri ospiti come Leo Tolstoj o Maria Callas. La struttura dispone di 118 camere e suite, di un suggestivo cortile interno e due sale meeting, mentre la vicinanza del Teatro del Maggio e della Stazione Leopolda consentono di destagionalizzare facilmente l’offerta”.

Acquisito nel 2021 dal Fondo Star II, gestito da Castello Sgr, l’hotel è il 15° dei 36 di Hilton in Italia appartenente ai brand da collezione. “In linea con la filosofia Curio - evidenzia Alan Mantin, vp Development Southern Europe Hilton - la struttura fa leva su un design unico che reinterpreta l’originale stile Liberty e, proprio per questo, sta già riscuotendo grande successo fra gli ospiti anglo-americani, legati in particolare al programma di fidelizzazione Hilton Honors”.