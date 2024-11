Sarà inaugurato ufficialmente nella primavera del 2025 l’Hilton Turin City Centre, il nuovo hotel di lusso di Torino che nasce dal recupero dell’ex Golden Palace Hotel, di proprietà del Fondo GERAS 2 gestito da Ream Sgr. Il progetto del Gruppo Della Frera Hotel, che lo realizzerà in collaborazione con Ream Sgr e con un accordo di franchising con Hilton, rappresenta un investimento di 50 milioni di euro, a seguito anche di una profonda ristrutturazione di tutto l’immobile.

“Si tratta - spiega Alan Mantin, vice president, development Southern Europe di Hilton - della seconda struttura torinese, a rafforzare ulteriormente il nostro portfolio di oltre 50 hotel attualmente operativi o in pipeline in tutta Italia. Con Torino saldamente in classifica tra le prime 10 città italiane per arrivi turistici siamo certi che questo nuovo hotel costituirà una preziosa integrazione alla nostra già crescente presenza nella regione”.

Il progetto

L’hotel, ospitato in un edificio storico di architettura razionalista, originariamente sede della Compagnia Anonima d’Assicurazione di Torino, progettata dall’architetto Emilio Decker nel 1953, incarna l’eleganza intramontabile del passato, reinterpretata in chiave contemporanea. Disporrà di 175 camere distribuite su 5 piani, tra cui standard room, superior room, junior suite, suite e una sontuosa suite presidenziale, per un progetto che porta la firma dello studio di Interior Design Chiara Caberlon. Elementi di design rievocano l’estetica degli uffici, arricchiti da tonalità di verde salvia, pellami pregiati e dettagli in bronzo e ottone, creando uno spazio di raffinata bellezza e comfort.