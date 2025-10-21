Hilton porta l’iconico brand Waldorf Astoria anche a Helsinki

Lo storico brand Waldorf Astoria approda per la prima volta nelle regioni dell’estremo Nord dell’Europa, con l’apertura di un hotel nel centrale distretto di Helsinki Kruununhaka. Si tratta di una struttura di proprietà di M&L Group che verrà gestita da Hilton.

L'hotel offre 116 camere, tra cui 32 suite, combinando i principi del design nordico con standard di ospitalità contemporanea. Gli interni presentano materiali naturali, mobili artigianali e un'estetica minimalista tipica del design finlandese. Diverse suite includono strutture benessere private, come saune in camera, bagni di vapore e terrazze esterne con Jacuzzi.

“Questo hotel iconico stabilirà un nuovo standard per l'ospitalità di lusso nella regione, combinando la sofisticazione distintiva del Waldorf Astoria con lo spirito unico della cultura finlandese – sottolinea Simon Vincent, presidente Emea di Hilton -. Helsinki sta vivendo un notevole aumento dell'interesse a livello globale, con le permanenze internazionali in crescita del 17% nel 2024 e più di 2,2 milioni di visitatori attratti dalla città lo scorso anno, e non vediamo l'ora di accogliere molti di loro al Waldorf Astoria Helsinki”.

L'hotel entra a far parte del portafoglio di 36 strutture del Waldorf Astoria in tutto il mondo, che ha visto recenti aperture a Osaka e Costa Rica. Le prossime sedi includono Londra, Sydney, Hanoi, Jakarta e Kuala Lumpur.