Hilton: tris di aperture Curio Collection in Italia in arrivo

Sono tre i nuovi accordi siglati in Italia da Hilton e legati all’espansione del brand Curio Collection. Una crescita che attraverserà la Penisola con aperture a Genova, Sorrento e Milano e che andranno agli altri 11 alberghi a marchio già presenti.

Nel dettaglio, la prima apertura è prevista per fine anno nel capoluogo ligure con il Grand Hotel Savoia Genova, fondato a fine ‘800 per ospitare le famiglie nobili in partenza per i viaggi transatlantici. Con 117 stanze, la new entry segna anche il debutto di Hilton in città.

Nel 2027 ci sarà invece l’arrivo del Majestic Palace Sorrento, Curio Collection by Hilton, che ospiterà il ristorante una stella Michelin Don Geppi e il rooftop bar Dry Martini. Ognuna delle 75 camere disporrà di un balcone privato e di viste sulla piscina o sul vasto giardino privato, che ospita alberi secolari di aranci, limoni e ulivi.

Infine nel 2028 sarà la volta di Cadorna Hotel Milan, con oltre 120 camere. L’hotel disporrà di una palestra, oltre a un bar e un ristorante, che proporranno sapori ricercati e ingredienti ispirati al patrimonio culinario italiano.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Italia con tre nuove strutture a marchio Curio Collection, inclusa la prima struttura Hilton a Genova e un’ulteriore crescita a Milano e Sorrento – evidenzia Alan Mantin, vice president, development, Southern Europe, Hilton -. Ogni struttura incarna l’etica di Curio Collection, attraverso hotel straordinari in alcune delle destinazioni più ambite al mondo – con architetture distintive di alto livello ed esperienze curate che valorizzano il carattere unico di ciascuna proprietà”.