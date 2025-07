HNH Hospitality: crescono ricavi e tasso d’occupazione

Ricavi e tasso di occupazione in aumento nei primi sei mesi del nuovo anno finanziario di HNH Hospitality. Il consiglio di amministrazione della società ha infatti presentato i risultati da novembre 2024 ad aprile 2025, che indicano ricavi di gruppo pari a 34,2 milioni di euro, in crescita rispetto a quello dell’esercizio precedente (33,7 milioni).

Alla chiusura del primo semestre, HNH Hospitality ha registrato un’occupancy rate del 73%, in crescita rispetto al 70,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. Il prezzo medio di vendita delle camere si mantiene stabilmente sui 125 euro.

Nel medesimo periodo, l’Ebitda è risultato negativo per 5.5 milioni di euro, un dato influenzato principalmente dalla stagionalità tipica del settore alberghiero. L’Ebitda degli ultimi dodici mesi, da maggio 2024 ad aprile 2025, risulta pari a Euro 14,4 milioni, in calo rispetto ai 15,8 milioni registrato sullo stesso periodo alla fine del primo semestre 2024.

“Siamo soddisfatti dell’andamento del primo semestre del 2025, che conferma una crescita dei ricavi e un buon livello sia del tasso di occupazione sia del prezzo medio delle camere. Questi risultati, pur in un periodo segnato dalla consueta stagionalità che impatta l’Ebitda, testimoniano la solidità del nostro modello operativo e la resilienza del nostro portafoglio - ha commentato Luca Boccato, amministratore delegato di HNH Hospitality -. Il 2025 rappresenta per noi un anno di investimenti e nuovi progetti: stiamo rafforzando la nostra presenza sul mercato e puntiamo a cogliere nuove opportunità, in linea con la nostra strategia di crescita e diversificazione. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell’anno, con l’obiettivo di chiudere il 2025 con un trend positivo, trainato in particolare da un incremento del fatturato e del tasso di occupazione”.