HNH Hospitality gestirà il nuovo DoubleTree by Hilton di Linate

Aprirà nel primo semestre 2028 il DoubleTree by Hilton®, il quattro stelle che sorgerà all’interno delle aree dell’Aeroporto di Milano Linate. La struttura è frutto dell’accordo tra SEA Aeroporti di Milano, ChorusLife Linate, società del Gruppo Costim e HNH Hospitality - che si occuperà della gestione - e il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea e successivamente da Enac.

“Il progetto del DoubleTree by Hilton all’interno del Linate Airport District - dichiara Armando Brunini, amministratore delegato di Sea - riflette la nostra visione di un aeroporto sempre più integrato con la città. Non si tratta solo di un’infrastruttura di trasporto, ma di un polo urbano moderno e sostenibile, capace di offrire servizi di alto livello a passeggeri, imprese e cittadini. Questo intervento contribuirà a rendere Milano Linate ancora più attrattivo e competitivo”.

Il Linate Airport District

La nuova struttura si inserisce, infatti, nel progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del Linate Airport District (LAD), in linea con gli standard di sostenibilità ambientale, qualità e accoglienza condivisi dalle tre società coinvolte. L’hotel, sviluppato dallo Studio Tectoo e dall’interior design firmato dallo Studio Marco Piva, è sviluppato dal gruppo COSTIM e affidato alla gestione di HNH Hospitality. Disporrà di 216 camere, di cui 9 suite, spazi congressuali, ristorante all day dining, centro fitness e aree lounge e sarà accessibile direttamente dal terminal e situato nelle immediate vicinanze della linea M4 della metropolitana.

Oltre all’hotel, il progetto includerà un distretto direzionale di circa 25mila mq di nuovi uffici e servizi che ospiteranno anche la nuova sede di Sea. È inoltre prevista la realizzazione di nuove piazze pubbliche e ampie aree verdi (circa 14.000 mq) in continuità con il parco dell’Idroscalo.