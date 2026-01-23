Hospitality in Canada: il 2025 è stato l’anno migliore

Cresce il settore alberghiero canadese, che nel 2025 ha registrato la sua migliore performance con aumenti di occupazione, adr e revPar nella maggior parte delle province. I dati sono quelli di CoStar, che rileva come l’occupazione nazionale abbia raggiunto il 66,1%, mentre la tariffa media giornaliera è salita a 216,10 dollari canadesi, con un aumento del 3,5% su base annua, e il fatturato per camera disponibile è aumentato del 4,2%, raggiungendo i 142,89 dollari canadesi.

Esaminando le singole province e i territori, a registrare le performance migliori è stata la Columbia Britannica, i cui hotel hanno registrato nel 2025 un tasso d’occupazione al 70,4%, un adr di 257,03 dollari canadesi e un revPar di 180,92 dollari canadesi.

Come spiega TravelDailyNews guardando alle città è Vancouver quella che ha registrato i livelli più elevati, con un’occupazione del 78,4%, un adr di 284,44 CAD e un revPar di 223,05 CAD. All’opposto, Montreal ha riportato un calo sia dell’occupazione che del revPar. L’occupazione è diminuita del 4,5% scendendo al 66,6%, mentre il revPar è sceso di 2,8 punti percentuali, a 155,87 dollari.