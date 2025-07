Cresce a doppia cifra il volume degli investimenti alberghieri in Italia. Le cifre sono quelle del report sul mondo del real estate settore hotel di EY che rileva come, nel primo semestre di quest’anno, l’incremento dei fondi destinati all’hospitality alberghiera sia stato del 31% rispetto all’analogo periodo del 2024, arrivando alla quota di 1,4 miliardi di euro.

Da notare, in questo quadro, la presenza sempre più determinante di una specifica categoria di investitori: i family office, le strutture professionali create per gestire il patrimonio delle famiglie. Come fa notare a Il Sole 24 Ore Marco Zalamena, a capo della divisione hotel di EY, i family office “hanno consolidato la loro posizione nel mercato alberghiero italiano, acquisendo il 30% del volume totale di investimenti rispetto al 22% del 2024”.

Le mete più attrattive

La destinazione più attrattiva si conferma Roma, che assorbe il 29% del capitale totale investito, pari a 397 milioni di euro, registrando un prezzo medio record per camera pari a 906mila euro, un incremento del 190% rispetto al quarto trimestre del 2024.

Al secondo posto c’è Venezia, che attrae il 16% degli investimenti totali, mentre Milano ha concentrato su di sé il 9% dei volumi. E se negli scorsi anni il capitale internazionale prevaleva decisamente su quello domestico, il 2025 fa registrare un maggiore equilibrio: il 51% del totale dei volumi deriva, infatti, da investitori italiani e il 49% dall’estero. Gli investitori esteri provengono prevalentemente da Europa (26%), Stati Uniti (12%) e Sud America (10%).

Nonostante il predominio delle grandi città come Milano, Roma, Venezia e Firenze, nel segmento resort sono Capri e Ischia a concentrare il 38% degli investimenti, contribuendo alla crescita dell’80% registrata dal segmento leisure, passato a 518 milioni su 1,4 miliardi totali (pari al 37%) anno su anno.

A prevalere sono gli investimenti nel settore extralusso, che vede farsi spazio anche destinazioni come il lago di Como e Forte dei Marmi, che acquisiscono un ruolo fondamentale nel consolidamento della crescita del comparto leisure italiano.