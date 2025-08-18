Hotel in pipeline, in Medio Oriente il massimo storico

Nuovo massimo storico per la costruzione di hotel in Medio Oriente. Il secondo trimestre 2025, secondo il report pubblicato da Lodging Econometrics, ha visto la partenza di 650 progetti per un totale di 161.574 camere. Alla fine del secondo trimestre, la pipeline della regione è aumentata del 7% in termini di progetti e del 10% in termini di camere su base annua.

Le catene di lusso hanno raggiunto il massimo storico con 196 progetti per 43.942 camere, mentre le catene di fascia alta hanno raggiunto un totale record di 150 progetti per 38.357 camere. Insieme, queste due principali player rappresentano il 55% dei progetti e il 56% delle camere nella pipeline della regione.

Gli analisti di LE riportano che, nel secondo trimestre, i principali paesi del Medio Oriente con il maggior numero di progetti sono l'Arabia Saudita, con un record di 342 progetti per 92.187 camere. Segue l'Egitto con 127 progetti e 28.172 camere. Terzi gli Emirati Arabi Uniti con 100 progetti e 25.470 camere, seguiti dall'Oman con 27 progetti e 4.709 camere e dal Qatar con 16 progetti e 3.473 camere.

Le città del Medio Oriente con le maggiori pipeline nel secondo trimestre sono guidate da Riyadh con 88 progetti per 18.152 camere, Jeddah con 56 progetti per 12.627 camere, Dubai con 53 progetti per 13.726 camere, Il Cairo con 48 progetti e 10.715 camere e La Mecca con 29 progetti e 18.323 camere.

Per quanto riguarda le aperture, nella prima metà dell'anno il Medio Oriente ha visto il debutto di 14 nuovi hotel per 4.327 camere. Lodging Econometrics prevede l'apertura di altri 89 nuovi hotel e 19.269 camere nel corso dell'anno, per un totale di 103 nuovi hotel e 23.596 camere entro la fine del 2025. Entro la fine del 2026, gli analisti di LE prevedono l'apertura di 94 nuovi hotel e 19.019 camere in Medio Oriente, con altri 91 hotel e 22.631 camere previsti per il 2027.