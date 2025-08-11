Hyatt, 140mila nuove camere nel secondo trimestre

Continua l’espansione di Hyatt Hotels Corporation. Nel secondo trimestre del 2025 il Gruppo ha visto il suo portfolio crescere di circa 140.000 camere, grazie a nuovi contratti di gestione o franchising, registrando un incremento dell’offerta dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La crescita netta delle camere è stata dell’11,8%, mentre la crescita netta delle camere escludendo le acquisizioni si è attestata al 6,5%. Il RevPar è aumentato dell’1,6% rispetto al secondo trimestre del 2024, grazie in gran parte al boom globale degli hotel di lusso.

L’utile netto - riporta Hosteltur - ha raggiunto i 3 milioni di dollari, mentre l’utile netto rettificato si è attestato 66 milioni di dollari.

Per l’intero anno le previsioni sono positive. Il Gruppo prevede un utile netto compreso tra i 135 e i 165 milioni di dollari, una crescita del RevPar tra l’1 e il 3% e una crescita netta delle camere compresa tra il 6% e il 7% rispetto all’anno fiscale 2024.