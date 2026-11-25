“Intercettare i viaggiatori internazionali a supporto della crescita del business, capire che ruolo operativo giocherà l’IA e ampliare la gamma dei metodi di pagamento, laddove facilitano l’esperienza che diventa locale per un viaggiatore internazionale che prenota una qualsiasi destinazione pur muovendosi in un contesto globale”. Riassume così Alessandro Callari, regional manager Italia di Booking.com le direttrici lungo cui si muoverà il settore dell’ospitalità nel 2027. La previsione emerge dall’ultima ricerca condotta dalla Ota su 500 partner italiani e presentata ieri a Milano, nel corso dell’evento Elevate.

Secondo l’indagine, l’81% del campione considera la crescita dei viaggi internazionali un’opportunità fondamentale e cresce nel settore l’adozione nell’Intelligenza artificiale.

Le applicazioni dell’IA

Il 69% del campione vede, infatti, nell’IA un valido supporto e il suo utilizzo quotidiano è passato dal 36% del 2025 al 67% del 2026.

Le applicazioni più diffuse riguardano la traduzione della comunicazione con gli ospiti e l’analisi dei feedback. In prospettiva, si guarda alle applicazioni per la cybersecurity e il rilevamento delle frodi nel 71% dei casi e al revenue management (67%).

Lato viaggiatori, al momento l’IA è consultata in fase di ispirazione, anche se il livello di conversione delle prenotazioni che iniziano sui canali IA è doppio rispetto al flusso normale della piattaforma, seppur a volumi minimi.

Le sfide

Per questo, secondo Booking.com, sarà cruciale per le strutture ricettive italiane fornire un’esperienza più local al cliente straniero, nonché incentivare le conversioni attraverso la costruzione della fiducia, sfruttando la tecnologia per risolvere le questioni operative. “Riuscire a risolvere i problemi operativi - ha spiegato Callari - lascia il tempo agli operatori di concentrarsi sulla connessione umana con i viaggiatori, fattore che rende autentica l’ospitalità”.