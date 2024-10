IHG sta investendo a pieno ritmo nel suo portafoglio luxury & Lifestyle e le strutture in apertura nel 2025 non mancano, non solo in Europa.

Il gruppo svilupperà i brand Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants e Six Senses con diverse tipologie di strutture, dagli hotel urbani ai resort sulle isole. Per il marchio Six Senses, oltre alle new entry italiane, tra le ultime novità c’è il debutto del marchio nel Regno Unito con l’attesissimo indirizzo londinese, nel famoso edificio Whiteley, che aprirà nella prima metà del 2025. La struttura disporrà di 109 camere e 14 brand residence, oltre a un private member club.

Regent Hotels & Resorts ha invece in programma due aperture per il 2025. La prima struttura, il Regent Bali Canggu, come scrive TopHotelNews sarà operativa nella prima metà dell’anno, avrà 150 camere e suite, insieme a due ristoranti esclusivi guidati da chef e una Regent Spa. Nella seconda metà dell’anno Regent Jeddah Corniche aprirà in Arabia Saudita. L’hotel di 29 piani avrà 182 camere e cinque attici e, tra i servizi, una spa e un health club.

Kimpton Hotels & Restaurants ha previsto una serie di new entry per il 2025, tra cui il Kimpton Main Frankfurt da 155 camere, il Kimpton Los Monteros Marbella da 178, il Kimpton Algarve da 149 sistemazioni e il Kimpton Kuala Lumpur con 471.

Novità in vista anche per Vignette Collection, l’offerta soft brand di IHG. Tra le new entry lo Shanghai Snow World, un hotel da 272 camere con accesso diretto alle piste da sci al coperto, e poi ancora Dinso Resort & Villas a Koh Chang, in Thailandia e, poco dopo, il RIHGA Royal Hotel Osaka.

Il 2025 di InterContinental, infine, vedrà sei new entry in Vietnam, Arabia Saudita, Sapporo in Giappone, Cape Town, e poi ancora Messico e Rabat, in Marocco, a fine anno.