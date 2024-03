IHG cresce in Arabia Saudita, due new entry a Riyadh

InterContinental Hotels ha siglato i contratti per altri due hotel di lusso a Riyadh, in Arabia Saudita. Si tratta di un InterContinental e di un Regent, che saranno sviluppati all’interno del nuovo King Abdullah Financial District (Kafd) a Riyadh.

Progettato come una città verticale, il distretto si estende su una superficie di 1,6 kmq e comprende un mix di uffici, residence di lusso e hotel, oltre a centri commerciali e venue culturali e di intrattenimento.

Entrambe le strutture, come riporta TopHotelNews, apriranno nel 2027 e si uniranno a un hotel a brand Kimpton, che sarà inaugurato quest’anno nel distretto.

Il Regent Riyadh Kafd, da 250 camere, sarà dotato di una grande ballroom e sale riunioni, una Regent spa e una palestra, con tre opzioni ristorative.

L’InterContinental Riyadh Kafd sarà più grande, con 400 camere. Gli ospiti potranno usufruire di cinque punti ristoro, un centro fitness, una piscina e di un’area ricreativa interna. Il progetto comprenderà anche spazi per conferenze e un vicino centro business.

Turismo in ascesa

“In Arabia Saudita - sottolinea Gautam Sashittal, chief executive officer of developer Kafd Dmc - lo scorso anno sono arrivati oltre 100 milioni di turisti, spendendo complessivamente 100 miliardi di Sar e questi numeri sono destinati a crescere, con un obiettivo nazionale di 150 milioni di visitatori entro il 2030”.

Allo stato attuale IHG gestisce 43 hotel in Arabia Saudita con i suoi marchi Six Senses, InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, voco e Staybridge Suites. Il gruppo si è inoltre impegnato a realizzare altre 32 strutture nel Paese, tutte in apertura entro i prossimi due-cinque anni.