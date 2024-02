La corsa dell'Arabia Saudita: arrivi italiani raddoppiati nel 2023

10:30

Il mercato italiano cresce in Arabia Saudita con performance eccezionali. Lo scorso anno sono stati più di 70mila i turisti provenienti dall’Italia, raddoppiando così le cifre del 2022. "Secondo le stime anche il 2024 si prospetta positivo, con un incremento supportato dalle partnership che la destinazione ha stretto con i principali player del settore" commenta Hazim Al-Hazmi, President of Europe and Americas di Saudi Tourism Authority. Intanto migliorano le connessioni aeree tra il Belpaese e l’Arabia Saudita, tanto da posizionare l’Italia al primo posto per velocità di sviluppo dell’air travel verso il KSA. Ai voli di WizzAir già attivi dagli scali di Milano, Roma, Venezia e Napoli si sommeranno gli operativi di Ita Airways. A partire da maggio aprirà poi la rotta su Riyadh e ad agosto quella per Jeddah.