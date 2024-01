Arabia Saudita, Lionel Messi protagonista della nuova campagna di marketing

11:33

'Go Beyond What You Think', è questo il claim dell'ultima campagna di marketing dell'Arabia Saudita che vede protagonista Lionel Messi. Il calciatore, ambasciatore del turismo saudita, parla a un pubblico globale e lo fa sfidando i pregiudizi legati alla destinazione, basandosi sull’iniziativa dell’UN Tourism 'Il Turismo Apre le Menti'.

L'invito all’azione, infatti, incoraggia i visitatori a scoprire l’inaspettato al di là degli stereotipi, con un video principale che mostra Messi abbattere metaforicamente ‘muri’ di vari preconcetti sul Paese.



Si viaggia così attraverso il territorio, se ne celebrano le attività, le attrazioni e gli eventi nonché la cultura accogliente e l’importanza di ispirare le giovani donne saudite a raggiungere il loro pieno potenziale.



Il lancio della campagna inizia nei principali mercati target in Europa, India e Cina, e arriva in coincidenza dell'atteso ritorno di Messi in Arabia Saudita che con la sua attuale squadra, Inter Miami, ha giocato contro Al Hilal il 29 gennaio e sfiderà Al Nassr il 1° febbraio.