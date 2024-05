Valtellina, al via la campagna multicanale

La Valtellina fa rotta sull’estate presentando un’offerta ancor più ampia. Manuel Pozzoni, marketing manager di Apf Valtellina, ha spiegato: “La presentazione a Roma è il primo passo di una campagna multicanale che coinvolgerà tv, radio e digital”.

Ricco il calendario di eventi tra sport, cultura, wellness hospitality ed enogastronomia. Molte in particolare le opportunità per il cicloturismo, così come per il trekking, con il passaporto ‘In giro per gli alpeggi’ che valorizza la cultura locale.

I rifugi e il Cammino mariano delle Alpi arricchiscono l’offerta, con l’attesa inaugurazione della Via Orientale. I tour dei borghi e le terme completano l’esperienza, confermando la Valtellina una destinazione completa, in attesa dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.