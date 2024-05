Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato un’ordinanza di precettazione nei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero del trasporto ferroviario tra domenica 19 e lunedì 20 maggio.

Una decisione, spiega il Mit in un comunicato, maturata soprattutto in vista del weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna all’Autodromo di Imola. Un evento, aggiunge il ministero, che attira un ingente numero di turisti e appassionati: le previsioni stimano in circa 200mila le presenze nel weekend.

“Lo sciopero - conclude la nota - avrebbe potuto causare notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica”.

Sul sito di Trenitalia è comunque disponibile l’elenco dei servizi garantiti, consultabile qui.

Per ulteriori informazioni su collegamenti e servizi, è possibile comunque visionare gli aggiornamenti sull’app di Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito ufficiale del vettore ferroviario; contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi alle biglietterie e ai presidi di assistenza clienti nelle stazioni.