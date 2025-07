Relais & Châteaux cresce nel mondo, due new entry anche in Italia

Ci sono anche due new entry italiane nella rosa di nove dimore che si aggiungono alla famiglia Relais & Châteaux, a dimostrazione di un percorso di crescita mondiale che non accenna a rallentare. Stiamo parlando del Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence, a Firenze, e del Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni, a Bellagio.

La prima dimora, che aprirà nel 2026 dopo una completa ristrutturazione, è in un’antica villa residenziale che si estende su cinque ettari di giardini paesaggistici. Disporrà di 32 camere (di cui 14 suite) e una villa con piscina privata, una piscina di 30 mq, una Spa di 250 mq, l’Essenza Restaurant, una tavola gourmet guidata dallo chef Stefano Cavallini, e il Cedrus Restaurant, aperto nella bella stagione in un ambiente conviviale, al centro del giardino.

“Entrare a far parte della famiglia Relais & Châteaux - commenta Piero Magrino, Maître de Maison - rafforza il nostro impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale e gastronomico toscano e ci motiva a condividere la sua magia con viaggiatori attenti e consapevoli provenienti da tutto il mondo”.

Il Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni, a Bellagio, ha invece 116 camere (di cui 22 suite) e, tra le sue peculiarità, una spiaggia privata con il nuovo Beach Club e la Spa Luce del Lago, la più grande Spa intorno al lago di Como, dotata di attrezzature all’avanguardia.

Nel suo arredamento si mischiano gli stili Impero, neoclassico e Liberty, ma anche alti colonnati, soffitti a cassettoni, dorature e marmo pregiato. Dispone del ristorante Mistral e della Goletta, in cui lo chef Ettore Bocchia firma un menù dai sapori mediterranei.

Le altre new entry europee sono a Edimburgo, in Scozia, e a Illhaeusern in Alsazia (Francia); a queste si aggiungono i nuovi Relais & Châteaux a Mendoza, in Argentina, in Brasile, a Jaipur, in India, e poi ancora in Polinesia Francese e in Giappone.