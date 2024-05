Le Noches Astronomicas nell’estate di Formentera

Formentera di notte. Non una destinazione festaiola, ma un ambiente incontaminato che le è valso il riconoscimento di destinazione Starlight.

Ed è per questo che l’isola da quest’estate inaugura un calendario di Noches Astronómicas, che permetteranno ai viaggiatori di alzare lo sguardo verso il cielo. Palcoscenico di questi speciali eventi saranno due fra i migliori punti di osservazione dell’isola: il Molino de la Mola a Sud-Est e la riserva naturale di Can Marroig a Nord Ovest.

Il primo evento in calendario è fissato per oggi venerdì 17 maggio presso il Molino de la Mola, a cui faranno seguito le altre noches con cadenza mensile. E precisamente il 16 giugno a Can Marroig, il 15 luglio a Molino de la Mola, il 13 agosto a Can Marroig, il 14 settembre, il 28 settembre e il 12 ottobre al Molino de la Mola.

Da maggio ad agosto gli appuntamenti si terranno dalle 22 alle 24 e nei mesi di settembre e ottobre dalle ore 21 alle 23.

Durante le serate, saranno disponibili due telescopi di alta qualità, che permetteranno ai partecipanti di immergersi completamente nel mondo dell'astronomia. Due conoscitori della materia intratterranno esperti e curiosi in un viaggio appassionante attraverso il cielo notturno, guidandoli nell’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra.

Oltre al Molino de la Mola e a Can Marroig, sono diversi i luoghi sparsi per l’isola dove poter ammirare il firmamento: dalla caletta nascosta Caló des Mort, alla famosissima Playa de Migjorn; più a Sud si trova invece Cap de Barbaría con l’iconico faro; risalendo verso Nord spiccano Punta Rasa, Acantilados de Cala Saona e, sulla costa opposta, Punta Prima.