Play torna a volare da Venezia verso l’Islanda

Tornano i voli di Play dal Marco Polo verso Reykjavík. Come riporta il vettore in una nota, i collegamenti riprenderanno dal prossimo 16 maggio, allungando il periodo di operatività dallo scalo veneto rispetto al 2023. I voli, operati il giovedì e la domenica, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 27 di ottobre.

“Dopo il lancio dello scorso anno, Play è felice di tornare ad operare il suo collegamento diretto da Venezia per Reykjavík, con una novità - commenta il ceo del vettore Einar Örn Ólafsson -: quest’anno, infatti, anticipiamo di più di un mese la ripresa dei voli, segno della vivacità dello scalo veneto. L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia, il suo territorio e tutto il Veneto, dalle montagne al mare”.