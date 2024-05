Club Med sponsor ufficiale del tour Arte&Golf

Club Med torna sul green. L’operatore sarà sponsor ufficiale della quattordicesima edizione di Arte&Golf.

Il t.o. ha rinnovato la partnership con il circuito golfistico e ospiterà presso il Resort Magna Marbella la finale internazionale del tour ‘Arte&Golf-Club Med’, partito lo scorso 13 aprile dal Garda Golf Country Club di Brescia.

Il tour prevede 25 tappe italiane. I vincitori di ogni tappa avranno la possibilità di accedere direttamente alla finale nazionale, che si terrà il 6 e l’8 novembre prossimi presso il Riviera Golf di San Giovanni in Marignano. I vincitori della finale nazionale voleranno poi a marzo 2025 nel resort del Med in Costa del Sol per la finale internazionale.