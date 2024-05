Alden: coltiviamo i progetti delle imprese. La finanza agevolata a servizio del turismo

Finanza ordinaria e agevolata, consulenza fiscale, tributaria e societaria e consulenza del lavoro. Sono le aree d’intervento che contraddistinguono l’attività di Alden, un network di professionisti con esperienze qualificate e diversificate che, proprio in virtù dell’approccio multidisciplinare, aiutano le imprese del settore turistico a raggiungere gli obiettivi prefissati. Uno dei fiori all’occhiello dell’attività svolta è la costituzione della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, di cui oggi fanno parte ben 48 imprese. Di questo e delle diverse attività di consulenza che Alden offre all’industria dei viaggi abbiamo parlato con Ciro Romano, amministratore della società.

Il Progetto per l’Organizzazione delle Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi è molto articolato ed è stato assegnato ad Alden, che se n’è fatta totalmente carico. In sintesi, di cosa vi siete occupati?

Si è trattato di un progetto articolato in più fasi, ciascuna delle quali è stata seguita da un team di professioni specializzati su più settori. Alden ha infatti messo a disposizione un team incaricato di seguire la Rete in tutte le fasi di ideazione, sviluppo, presentazione dei progetti necessarie per l’accompagnamento dei progetti dei Retisti e del progetto di Innovazione dell’Organizzazione della Rete fino alla fase contrattuale e di rendicontazione con Invitalia. Ci siamo occupati dello studio di fattibilità di ogni progetto di investimento, focalizzandoci sulla valutazione economico-finanziaria e sulla sostenibilità, tenendo ovviamente conto del contesto territoriale analizzato per mezzo di ricerche di mercato mirate.

Un lavoro di consulenza complesso. Quali altre case histories avete in portfolio?

Ci piace dire che il nostro obiettivo è coltivare i progetti altrui, trasformandoli in realtà performanti. Tra quelli in portfolio abbiamo ad esempio la creazione dei Centri Commerciali Naturali di Eboli e Cava de’ Tirreni, finalizzati alla valorizzazione delle attività commerciali dei due territori, e il progetto culturale Rebellum volto a promuovere le attività teatrali che possono essere anche catalizzatrici di turismo.

Quindi aiutate aziende e reti d’impresa a trovare gli strumenti finanziari più vantaggiosi per i loro investimenti.

Esattamente. Oltre ad assisterli nel rapporto con i soggetti erogatori e gestori, ascoltiamo attentamente le esigenze dei clienti e progettiamo soluzioni su misura per ogni sfida, promuovendo lo sviluppo delle imprese e del territorio con un approccio innovativo e orientato alla crescita.

Verificate anche che siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle diverse agevolazioni?

Nella fase preliminare, si. Anche questo rientra nell’ambito della finanza agevolata. Affianchiamo i nostri clienti attraverso il complesso panorama delle opportunità dei finanziamenti pubblici e privati, aiutandoli a identificare e a ottenere i fondi necessari a far crescere l’impresa. Li guidiamo dalla predisposizione del progetto, l’invio della domanda nei tempi stabiliti alla fase di rendicontazione. Il tutto gestendo i rapporti con le istituzioni e gli intermediari finanziari.

Nel campo della consulenza fiscale, tributaria e societaria di cosa vi occupate esattamente?

Trattiamo questo tema in modo ampio. L’area di nostra competenza non si limita infatti agli adempimenti ordinari, ma si estende a problematiche più complesse. Attuare una pianificazione fiscale strategica e avviare un processo di programmazione preventiva delle innumerevoli scadenze consente all’impresa di restare sempre conforme alle normative in continua evoluzione.

Una volta che le imprese hanno avviato l’attività potete dare un contributo anche nella gestione delle risorse umane?

Anche in questo caso affidandosi a noi le imprese possono contare su un team di esperti che cura la gestione amministrativa del personale, dall’utilizzo di strumenti di Welfare aziendale, offriamo soluzioni durevoli con cui abbattere il costo del lavoro e portare benefici non solo all’azienda ma anche al dipendente.

Prevedete un supporto anche sul fronte della comunicazione di prodotto?

Non direttamente, ma in base al progetto che curiamo possiamo dare dei suggerimenti strategici. Ad esempio per il progetto Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi abbiamo dato indicazioni in merito alle azioni comunicative online e offline: sito istituzionale, social media, comunicati stampa e cartellonistica. A questi si univa la creazione di sei info-point dislocati sul territorio.

Per ogni progetto, insomma, il nostro obiettivo è contribuire a un cambiamento vero, attraverso vere e proprie azioni di ri-progettazione dei modelli di business, con ricadute positive sull’intera filiera.