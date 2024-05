Emirates amplia il piano di rinnovo della flotta

Emirates riammodernerà altri 43 A380 e 28 Boeing 777, espandendo il programma di ammodernamento a 191 aeromobili.

Il piano originale prevedeva 120 aeromobili - 67 A380 e 53 B777 - da sottoporre a ristrutturazione completa.

Il presidente Tim Clark ha spiegato: “Stiamo completando il nostro investimento multimiliardario nel programma di ammodernamento per introdurre prodotti di cabina all’avanguardia su un numero maggiore di nostri A380 e Boeing 777, dimostrando un chiaro impegno a elevare l’esperienza del cliente con una gamma di prodotti best-in-class in ogni cabina. L’aggiunta di un maggior numero di aeromobili dotati di sedili di ultima generazione, di finiture di cabina aggiornate e di una palette di colori contemporanei segna anche un passo significativo nel garantire che un maggior numero di clienti possa sperimentare in modo coerente i nostri prodotti premium su entrambi i tipi di aeromobili”.

Finora Emirates ha rimodernato 22 aeromobili A380 e, a luglio di quest’anno, il primo Boeing 777 sarà sottoposto a una ristrutturazione degli interni. Ogni aeromobile Boeing 777 richiederà circa due settimane di ammodernamento prima di entrare in servizio. I piani includono l’ammodernamento della cabina di First Class, il debutto di tutte le nuove poltrone di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 poltrone di Premium Economy di ultima generazione, per offrire ai clienti più opzioni premium tra cui scegliere.

Con l’aggiunta della cabina Premium Economy, il Boeing 777 di Emirates sarà configurato con 332 posti in quattro classi, con otto suite di First Class, 40 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class. Per fare spazio alla nuova cabina Premium Economy, saranno rimossi 50 posti di Economy.

Entro febbraio 2025 la compagnia servirà 42 città con la Premium Economy, grazie all’entrata in flotta dell’A350 a settembre di quest’anno, oltre ai Boeing 777 appena rinnovati che inizieranno a servire altre città con la ricercatissima cabina alla fine dell’estate.