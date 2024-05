La famiglia Hidalgo lancia Air Oasis, nuovo vettore del Marocco

Globalia sta per lasciare Air Europa nelle mani di Iberia (se l’Ue darà il benestare all’operazione), ma l’avventura della famiglia Hidalgo nell’aviazione non finirà.

Il gruppo si è infatti appena lanciato in una nuova impresa: come riporta preferente.com, ha unito le forze con il gruppo marocchino Al Mada per lanciare la compagnia aerea Air Oasis.

Il vettore, secondo le prime informazioni, dovrebbe operare anche voli verso il continente europeo. Air Oasis disporrà di una flotta interamente costituita da aerei narrow-body e avrà sede nell’aeroporto di Dakhla.