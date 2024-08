Kimpton Hotels continua la sua crescita negli Usa sbarcando a Orlando. Il brand di lusso della galassia IHG Hotels & Resorts ha infatti firmato una nuova partnership con JMA Ventures e Machete Group per sviluppare il suo primo indirizzo in un sito adiacente all’arena Kia Center, come parte del nuovo megaprogetto di sviluppo del distretto a carattere misto (sportivo e di intrattenimento) a Westcourt, nel cuore di Orlando.

Secondo quanto riportato da TopHotelNews il nuovo hotel avrà 261 camere distribuite su 11 piani e una varietà di spazi comuni, tra cui grandi aree per riunioni ed eventi, un ristorante full-service e un lobby bar, un bar a bordo piscina e una pool lounge. Come tutti i Kimpton la struttura offrirà plus come il servizio mattutino di caffè e the Kimpton Kickstart, un programma di intrattenimento diverso ogni sera, attrezzature da yoga in camera e una politica pet-friendly.

“Abbiamo collaborato per la prima volta con JMA per il Kimpton Sawyer e ora per il nostro nuovo hotel di Orlando - sottolinea Leanne Harwood, SVP, Managing Director for Luxury & Lifestyle Americas presso IHG Hotels & Resorts -. Ci uniamo a Westcourt in un viaggio per offrire agli ospiti un boutique unico nel suo genere, che aprirà le porte a una serie di nuove esperienze da vivere nel cuore pulsante della città”.

Il progetto Westcourt include, tra l’altro, 265 unità multifamiliari in affitto, spazi per uffici, ristoranti e locali, ma anche un teatro per performance live da 3500 posti, parcheggi e 1,5 acri di aree all’aperto.

Il nuovo Kimpton Orlando diventerà il settimo Kimpton in Florida. Negli ultimi anni IHG ha trasformato il suo portafoglio di lusso e lifestyle e i marchi di questo tipo continuano a rappresentare una quota crescente di IHG, con quasi 900 hotel aperti e in fase di sviluppo.