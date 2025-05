Ikea apre il suo primo hotel alle Canarie

Ikea fa il suo debutto come proprietaria di hotel in Spagna, con la recente apertura della prima struttura nelle isole Canarie. L’hotel è Las Dunas de Santa Catalina Boutique House, un boutique hotel a due stelle a Las Palmas de Gran Canaria, cinque minuti a piedi dalla spiaggia di Las Alcaravaneras.

Come riporta Hosteltur, la multinazionale svedese entra così nel settore alberghiero in Spagna attraverso Sarton Canarias, la sua holding nell’arcipelago. È in programma anche l’apertura di una seconda struttura, Las Vegas de Ciudad Jardín Suites, che occuperà due ville adiacenti (in Brasil Street 15 e in Fortuny Street 3), aggiungendo un totale di 21 camere, come segnala Maspalomas24h.

Ikea ha aperto il suo primo hotel 60 anni fa nella città di Älmhult, in Svezia, che è rappresenta una copia del marchio, con un’estetica che ricorda i suoi negozi iconici. Con 250 camere, l’Ikea Hotell è stato inaugurato nel 1964 con un design ispirato alla provincia dello Småland. A differenza di questa struttura, l’hotel delle isole Canarie si distingue per l’estetica ispirata al brand, con i suoi caratteristici colori blu e giallo.

Con la prima apertura in Spagna e una seconda in cantiere, il gruppo svedese dimostra la sua fiducia nel settore alberghiero spagnolo, che ha chiuso il 2024 con oltre 3 miliardi di euro di investimenti.