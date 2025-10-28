Il cinema investe nell’hotellerie, con De Niro e Coppola pionieri del nuovo turismo esperienziale

Da Hollywood al Belize all’Italia, sempre più star scelgono di investire nell’hotellerie, trasformando la loro visione in esperienze di viaggio uniche. Robert De Niro e Francis Ford Coppola sono tra i pionieri di questa nuova frontiera del turismo di lusso, dove notorietà e autenticità si fondono in progetti che attraggono visitatori da tutto il mondo. De Niro, già proprietario del Greenwich Hotel di New York, prepara l’apertura di un resort a Barbuda, unendo eleganza e impegno per l’ecoturismo e il Nobu Hotel a Roma. Coppola, invece, con i suoi Family Coppola Hideaways tra Belize, Guatemala, Italia e Argentina, ha trasformato la passione per il cinema in ospitalità d’autore. Una tendenza in crescita che vede le star uscire dai riflettori per lasciare il segno nel turismo.