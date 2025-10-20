Debutta Nobu Hotel Roma, arriva la data dell’opening

Aprirà il prossimo 8 novembre il Nobu Hotel Roma, la prima proprietà a marchio in Italia. L’albergo, a lungo annunciato, promette di ridare smalto e vitalità alla zona di via Veneto, con il rilancio del Grand Hotel e il suo rebranding sotto le insegne del marchio di Robert De Niro.

L’apertura dell’hotel segue quella del ristorante, che ha iniziato ad accogliere gli ospiti dal 18 ottobre scorso.

Nobu Hotel Roma rappresenta una fusione perfetta tra minimalismo giapponese e tradizione romana, con 117 camere e suite per gli ospiti, tra le quali la spettacolare Nobu Villa con tre camere da letto e una terrazza panoramica con vista su via Veneto, spazi flessibili per riunioni, una spa con servizi completi, un centro fitness all’avanguardia e il servizio in camera 24 ore su 24.