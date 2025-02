Nobu lancia una aggressiva pipeline di espansione

Continua l’espansione di Nobu Hospitality, il gruppo alberghiero fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper. Una lunga pipeline, che vedrà aprire già nel corso di quest’anno una serie di proprietà in destinazioni iconiche.

Ha appena aperto il Nobu Hotel Caesars New Orleans, il terzo del marchio realizzato in partnership con Caesars Entertainment. Situato all'interno della Caesars Tower l’hotel occupa due piani e dispone di 54 camere e suite. Situato su Canal Street, l'hotel offre agli ospiti l’accesso all'iconico quartiere francese di New Orleans e spettacolari viste sul lungofiume. Oltre alla sua posizione, il Nobu Hotel Caesars New Orleans riflette lo spirito dinamico della città, combinando lo stile distintivo di Nobu con l'eredità soul della Crescent City.

Nell’estate 2025 sarà invece la volta dell’atteso Nobu Hotel Roma, situato nel cuore storico della città, nell'iconica Via Veneto. L’hotel fonde la grandiosità di due edifici del XIX secolo con il minimalismo giapponese caratteristico di Nobu, per offrire 122 camere e suite, tra cui l'ampia Nobu Suite da 500 metri quadri. L'hotel disporrà di una terrazza panoramica, spazi per riunioni, una spa con servizi completi e un centro fitness di livello mondiale. L'esclusivo ristorante Nobu, che offre servizio in camera 24 ore su 24, e una club lounge privata con esperienze musicali curate completano l’offerta.

Altrettanto atteso, e in arrivo nei prossimi mesi, è il Nobu Hotel Toronto. Dopo il successo dell'apertura del suo ristorante nel 2024 e delle residenze di lusso, la proprietà di Nobu a Toronto si arricchirà di un hotel di 36 camere e suite. Il Nobu Hotel Toronto si sviluppa nel cuore dell'Entertainment District di Toronto ed è situato sopra la storica Pilkington Glass Factory con vista sul Lago Ontario. L'hotel offrirà un ristorante Nobu su due livelli con bar e lounge, sale da pranzo private, sushi bar e terrazza all'aperto.

Altra destinazione in apertura a breve è Al Khobar in Arabia Saudita. Il Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Al Khobar presto abbellirà il lungomare della città, offrendo viste sul Golfo Persico. La struttura avrà 120 camere e suite e, nel cuore della proprietà, il rinomato ristorante Nobu. Piscine, centro benessere e gli spazi per riunioni ed eventi completeranno l’offerta.

Per il futuro, la pipeline di Nobu comprende anche progetti a Bangkok, Lisbona, isola di Al Marjan, Madrid, Tel Aviv, Amburgo, Punta Cana, Orlando, Danang, Tulum, Abu Dhabi, New York, Il Cairo, la costa settentrionale dell'Egitto, Sofia e Varna.