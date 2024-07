Sarà Roma a ospitare il primo Nobu Hotel in Italia. L’operazione porterà la firma della società di gestione del risparmio nel mercato immobiliare Castello Sgr. La società ha sottoscritto un piano di finanziamento da 135 milioni tramite il Fondo Lithium per il rilancio del Grand Hotel di Via Veneto, dove appunto aprirà il primo Nobu.

“L’apertura è programmata per la primavera 2025 – si legge in una nota di Castello Sgr -, e vedrà la storica struttura totalmente rinnovata con 122 camere e suite, firmate da un importante studio di design di New York, e numerose facilities, fra cui, ovviamente, il ristorante Nobu, un Lounge bar sul Roof-top, spazi meeting, una City spa con fitness center e un Club lounge”.

L’Hotel ospiterà anche il rinomato ristorante Nobu. “Siamo lieti di contribuire all’apertura a Roma del primo Nobu Hotel in Italia. Questo deal testimonia ulteriormente l’attrattività e lo spazio di crescita del mercato dell’hospitality di fascia alta nella Capitale, che è stata al centro di molte delle transazioni più rilevanti su scala nazionale negli ultimi due anni”, commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr. Rothschild & Co ha agito come advisor di Gran Hotel via Veneto.