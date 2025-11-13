Il Villaggio Olimpico di Sestriere ritorna in vendita. La struttura attualmente gestita da Th Resorts è nuovamente al centro dell’attenzione dopo che è stata fissata una base d’asta di 34,9 milioni di euro. Una cifra che, secondo alcuni esperti di mercato, appare abbastanza elevata considerato che la struttura dovrebbe subire lavori di ammodernamento.
Già due anni fa il Villaggio (che può ospitare oltre 1000 persone) era andato all’asta con una base di partenza di 18 milioni di euro. Ma tutto si concluse con un nulla di fatto. Ora si riparte con la procedura, ma i tempi si prospettano lunghi.
Attualmente Th Resorts si occupa della gestione della struttura, ma non risulta a TTG Italia che abbia alcun interesse per entrare in questa gara di acquisto.
La società presieduta da Graziano Debellini in queste settimane sta proseguendo la commercializzazione del Villaggio Olimpico di Sestriere. Le prime anticipazioni sulla vendita invernale mostrano chiaramente che il lavoro del team Th prosegue regolarmente con un’occupazione camere soddisfacente. Ma pare decisamente escluso un impegno diverso della società di Padova in questa operazione. r.v.