Israele: 19 nuove aperture alberghiere nel 2026

Si preannuncia un anno intenso sul fronte dello sviluppo alberghiero per Israele. La pipeline al momento prevede 19 nuovi ingressi nel panorama dell’offerta ricettiva: il mercato sta inoltre accogliendo marchi internazionali e sviluppatori privati che introducono concetti diversi, dagli hotel ultra-lussuosi a Gerusalemme alle boutique hotel urbane a Tel Aviv e Bat Yam.

Tra i grandi brand del settore spiccano i nomi di InterContinental, che aprirà una struttura lusso da 237 camere situata in King George Street, oltre a Six Senses: il marchio di lusso globale arriva su Rothschild Boulevard. L'hotel occuperà i primi 11 piani di una torre di 42. In arrivo anche un lussuoso boutique hotel a Gerusalemme del marchio internazionale Nobu, di proprietà di Robert De Niro e dei suoi soci, situato all'angolo tra Rothschild Boulevard e Ahad Ha'am Street. E sempre a Gerusalemme verrà inaugurato l’NYX Jerusalem da 168 camere.

Tra le curiosità anche il Palatin Hotel di Tel Aviv, uno storico edificio del 1926, un tempo il primo hotel di lusso di Tel Aviv. È in fase di completa ristrutturazione e riaprirà come boutique hotel contemporaneo rivolto a viaggiatori d'affari e turisti che cercano un soggiorno intimo e attento al design in una posizione privilegiata.