Je Rome, l’ultima apertura di The Ner Collection nel cuore di Roma

Se gli investimenti nell’hotellerie a Roma stanno accelerando sulle strutture a 5 stelle, i turisti, italiani e internazionali, restano piacevolmente sorpresi dall’alto livello del design e dei servizi del nuovo 4 stelle superior Je Rome di The Ner Collection, inaugurato da poco. Situato a pochi passi da Pantheon e Fontana di Trevi, in via dell’Umiltà 33, Je Rome è in grado di combinare comodità e flessibilità per rispondere alle esigenze di una clientela trasversale (turisti, famiglie, clientela business o coppie).

The Ner Collection è un gruppo imprenditoriale nato nel 2019 con l’intento di proporre un nuovo concetto di ospitalità su Roma, declinato su diverse tipologie di albergo (oggi gestisce The Cross, a via Santa Croce in Gerusalemme, The Major a Santa Maria Maggiore e Relais Monti, nel cuore dell’omonimo rione). Gli spazi del Je Rome, che si snodano all’interno di un elegante palazzo dell’Ottocento, sono stati ripensati per creare un equilibrio armonico tra storia e contemporaneità. Nelle 29 stanze, tra le quali 2 suite e 6 junior suite, ognuna arredata e studiata in modo diverso, sono state inserite anche opere d’arte contemporanea selezionate da Cinquerosso Arte.

L’attenzione per il ristorante

Tra gli ambienti comuni, oltre a una piccola palestra, spicca Anavà, il ristorante e cocktail bar, dove si serve la colazione - all’italiana o internazionale - ma aperto anche agli esterni. La visione della cucina è firmata dall’executive chef Danilo Mancini, che ha pensato un menu con citazioni di piatti anni 70 e 80, come le penne alla vodka, ma riproposte in chiave moderna e con un tocco ludico.

Non mancano gli ingredienti cari alla cucina regionale italiana, ma inseriti in idee di piatti innovativi, che permettono di gustarli al meglio sia per gli italiani che per gli stranieri (i menu degustazione sono un ottimo compromesso anche per chi cerca un’esperienza completa). Nota di valore, la carta dei vini e l’offerta cocktail, ormai elemento imprescindibile per ogni location che voglia conquistare un pubblico attento ai dettagli.