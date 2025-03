Julien Mattei è il nuovo Chief Investment Officer di a&o Hostels

a&o Hostels ha un nuovo Chief Investment Officer. A rivestire l’incarico è Julien Mattei, 36 anni, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Investment Director a The Social Hub (ex The Student Hotel) e ha lavorato nella gestione degli investimenti presso Norges Bank Investment Management, l’ente che amministra il fondo sovrano norvegese Government Pension Fund Global. “Stiamo continuando la nostra espansione in Europa e vediamo opportunità particolarmente interessanti in posizioni strategiche, soprattutto nella conversione di hotel e uffici” ha dichiarato Mattei parlando della strategia di crescita di a&o Hostels.

Con 15 anni di esperienza nel settore degli investimenti e dello sviluppo immobiliare in tutta Europa, Mattei collaborerà con il team di esperti di real estate e finanza della catena.

“Julien Mattei - ha commentato Oliver Winter, ceo di a&o Hostels - è la nostra scelta migliore e la persona perfetta per a&o Hostels, è un esperto strategico con grande attenzione ai dettagli e porta con sé una rete di contatti preziosa per la nostra espansione in Europa”. Con quattro nuove aperture dall’estate 2024, a&o Hostels ora gestisce 42 strutture in 11 Paesi europei, di cui 19 di proprietà, che rappresentano il 45% del portfolio totale. Grazie al supporto dei suoi proprietari, StepStone Group e Proprium Capital Partners, a&o Hostels dispone di circa 500 milioni di euro per finanziare la sua ulteriore espansione in Europa.