a&o Hostels apre a Firenze la sua seconda struttura italiana

Il suo obiettivo è offrire alloggi di qualità a prezzi vantaggiosi. Ha aperto ufficialmente le porte agli ospiti a&o Firenze Campo di Marte, la nuova struttura a&o Hostels con 119 camere, a 30 minuti a piedi da Piazza del Duomo. L’ostello gode di una posizione centrale ed è ben collegato, a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte, da cui è possibile raggiungere la stazione di Santa Maria Novella in soli 15 minuti.

“Firenze - commenta Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels - è una città dinamica e affascinante, con un’attrattività che dura tutto l’anno. Vogliamo renderne la visita accessibile a tutti”. Il nuovo design dell’edificio comprende una lobby con vetrate su due piani, un’area colazione con terrazza all’aperto e camere arricchite da grafiche ispirate alle locandine di mostre e spettacoli di Firenze, create con l’Intelligenza artificiale a partire da immagini catturate in città.

La tecnologia entra in ogni aspetto della struttura di Firenze, dai sette terminali per il self check-in, disponibili in 13 lingue, alla pulizia 24/7 di corridoi e lobby grazie a robot aspirapolvere e lavapavimenti industriali. A disposizione degli ospiti la mobile key tramite app a&o, utilizzabile come chiave digitale della stanza su richiesta.

Nel parcheggio sotterraneo interno, inoltre, sono disponibili stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 40 posti auto.

Nel corso dell’anno la lobby sarà riprogettata dallo studio viennese BWM Architektur & Design arricchendosi di installazioni artistiche sulle pareti. Il grande cortile interno sarà inoltre trasformato in uno spazio multifunzionale, con aree sportive e ricreative aperte anche ai residenti del quartiere. Il nuovo ostello fiorentino dispone di 466 posti letto ed è la seconda struttura a&o Hotels in Italia dopo l’apertura di Venezia, avvenuta nel 2017. Con questa new entry la catena di ostelli, la più grande in Europa, raggiunge un totale di 42 strutture.