Kerten, i piani di sviluppo in Marocco, Zanzibar e Francia

Il 2026 di Kerten Hospitality è un’autostrada spianata dalla crescita costante e dai risultati finanziari del 2025, significativi sia in termini di redditività, con +55% dei ricavi operativi sia di espansione internazionale.

Oltre a consolidarsi in Europa il brand scopre nuovi mercati. Il Marocco con Cloud 7 Dersa Tetouàn e Casadora Hotel & Residence by Cloud 7, Zanzibar con The House Azure e la Francia con Les Bordes Estate, confermano “l’impegno nel costruire infrastrutture per una crescita inclusiva e sostenibile” dice la ceo Marloes Knippenberg.

Il piano di sviluppo 2026 prevede la conclusione di 6 aperture entro la fine del Q2, un’ulteriore operazione in aggiunta ai 10 progetti aperti nel 2025 e ai 57 totali, e la valutazione di asset in Kuwait e area GCC, per “espandere la reach geografica rafforzando la visibilità e la distintività del brand”.

Personalizzazione e legame col territorio riflettono la personalità della clientela di lusso odierna, che “guarda a un prodotto flessibile al ricambio generazionale, tecnologico, di valore per la community di riferimento e orientato al wellbeing” conclude Knippenberg.