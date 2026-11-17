Reintrodotta in Italia nel 2011, l’imposta di soggiorno ha conosciuto 15 anni di crescita impetuosa. Nel momento della sua approvazione con il Dl 23/2011, furono 13 i comuni che la applicarono e raccolsero a fine anno 77 milioni di euro. La prima tegola al sistema arrivò tuttavia appena 60 giorni dopo, quando il Parlamento, non riuscendo a predisporre un regolamento nazionale attuativo, lasciò ai comuni il libero arbitrio. Da quel momento è stata una Babele. Nel 2024 fallisce il tentativo di riforma e arriva allora la prima modifica, con la legge di bilancio che permette ai comuni di utilizzare i fondi per la raccolta dei rifiuti, e poi anche per assumere vigili urbani.

Oggi i comuni che la applicano sono 1.428 e raccolgono un gettito totale di 1 miliardo 308 milioni di euro. La prima regione ad incassare maggiormente è il Lazio, seguita da Lombardia, Toscana e Veneto. Queste 4 regioni raccolgono il 62% del gettito totale. Il mese più redditizio è ottobre, che genera il 18,2% degli incassi e quello meno ricco è invece marzo con solo il 2,8%.