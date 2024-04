L’Europa rappresenta la casa storica di Accor ed è proprio questo continente il fulcro dell’espansione della nuova divisione Premium, Midscale & Economy (PM&E) del gruppo, creata nel 2023 e che include circa 3.000 hotel distribuiti in oltre 40 Paesi. Il 2024 si sta caratterizzando per l’alto numero di strutture già inaugurate o in fase di apertura, con l’Italia tra i mercati prioritari di sviluppo. Ed è proprio nel nostro Paese che ha appena debuttato il marchio di design TRIBE con la struttura di Milano Malpensa.

Il nuovo Mercure romano

Il gruppo sta però pianificando di espandere ulteriormente la sua presenza con nuove aperture in Italia, a Roma e Sondrio, cui si aggiungerà nel Mediterraneo Cipro (a Larnaca), attraverso i marchi Mercure e Handwritten Collection.

Il Mercure Roma Cinecittà aprirà a giugno e sarà caratterizzato da uno stile industriale ispirato al mondo cinematografico. Metterà a disposizione dei suoi ospiti 126 camere, un lounge bar, un ristorante, una sala fitness e quattro sale riunioni. La sua posizione privilegiata, a soli 300 metri dagli Studios di Cinecittà, garantirà collegamenti con il centro di Roma e con le sue attrazioni più note.

“La nostra strategia di crescita – spiega Patrick Mendes, ceo della divisione Premium, Midscale & Economy di Accor per l’Europa e il Nord Africa - è pienamente allineata per rispondere all’evoluzione dei mercati e alle aspettative dei viaggiatori. Il 2023 è stato un anno di crescita record, a testimonianza dell’attrattiva straordinaria del nostro portfolio diversificato di marchi. Il 2024 segna il primo anno completo per l’organizzazione PM&E di Accor, e siamo pronti a esprimere tutto il potenziale di questa regione incredibilmente eterogenea, quest’anno e in futuro”.

Sguardo al continente

Ampliando lo sguardo agli altri Paesi del continente è prevista una significativa espansione in Francia, con oltre 30 nuove aperture programmate nella prima metà del 2024. Tra i momenti salienti della crescita europea ci sono l’imminente apertura di Novotel ad Amburgo, in Germania e a Bruges, in Belgio.

È previsto il debutto di ibis Styles in Islanda, a Reykjavik, e del marchio greet a Bruxelles, in Belgio, oltre all’apertura del primo hotel TRIBE in Lettonia, a Riga. Nel Regno Unito, poi, Accor è pronta ad ampliare il marchio TRIBE con un nuovo hotel a Manchester e un nuovo ibis Styles all’aeroporto di Gatwick.