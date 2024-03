Ongaro, Accor: “Così intercettiamo la domanda internazionale”

A causa di un +25% sui costi di costruzione di nuove strutture alberghiere, nel 2024 la ricerca di hotel famigliari sviluppabili in Italia con nuove soluzioni di management o in franchising sarà ancora più serrata. Parola di Andrea Kellner Ongaro, vp commercial strategy Accor Europe & North Africa. “Oggi siamo presenti in Italia con 68 strutture midscale e 10 premium sotto 12 diversi brand - ha osservato all’Hotellerie Summit di Milano -, ma esistono notevoli opportunità di radicamento per tutti i nostri 40 marchi, tenuto conto che puntiamo a raggiungere le 100 unità entro i prossimi 5 anni. Grazie al 70% di venduto attraverso il nostro canale online, il know-how Accor riesce a internazionalizzare velocemente l’offerta italiana, che oltre su Usa, deve oggi puntare su Cina, Giappone, Corea, Canada e Brasile”. I mercati individuati hanno infatti l’Italia nella propria Top 3 delle destinazioni di viaggio preferite in quanto Paese sicuro, con servizi d’alta qualità, culturalmente ricco e con un clima piacevole.