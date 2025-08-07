Lavoro nel turismo: cresce l’occupazione, ma mancano i profili giusti

Oltre 1,5 milioni di lavoratori nel 2024. Il turismo si conferma uno dei settori più proficui in termini di opportunità di impiego. L’ultima conferma arriva dai dati sull’occupazione forniti dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro.

Il numero di addetti impiegati nel comparto è notevole, ma, segnala il report, non mancano le criticità. Nonostante i livelli di occupazione, nel settore le difficoltà di reperimento del personale sono raddoppiate tra il 2019 e il 2024, passando, riporta Ansa.it, dal 24,6% al 51,8%. “Rispetto al 2019 - rimarca lo studio - quando i profili mancanti erano 210 mila (24,6%) il numero delle assunzioni di difficile reperimento si è triplicato, toccando quota 604 mila (51,8%)”.

Tra i profili più difficilmente reperibili cuochi (61,7%), pasticcieri e gelatai (59,8%) e camerieri 54,7%). Complicata anche la ricerca di baristi (50,6%) e tecnici della produzione e preparazione alimentare (76,4%).