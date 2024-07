Le Maldive più esclusive di Atmosphere Core

Si chiama RAAYA By Atmosphere il nuovo cinque stelle del gruppo Atmosphere Core, che porta a nove le proprietà esclusive nell’arcipelago maldiviano. Appena aperto, il resort si trova sull’atollo di Raa e organizza immersioni guidate per andare alla scoperta dello straordinario mondo dei fondali marini.

Altra opzione per chi è alla ricerca di una vacanza che combini il lusso con l’avventura sottomarina è il 5 stelle VARU by Atmosphere, situato nell’atollo di Malé Nord-Ovest che, come altre proprietà del gruppo, dispone di un centro diving e organizza navette giornaliere per escursioni di snorkeling in selezionati siti dei dintorni.

L’atollo di Malè Nord ospita anche il 5 stelle OBLU SELECT Sangeli, indirizzo perfetto sia per coppie che per famiglie, e l’altra struttura upper level OBLU SELECTLogibili, un resort adults only.

Il gruppo ha investito anche nella ristrutturazione totale del 4 stelle OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, recentemente premiato dall’associazione Padi, insieme al centro per immersioni TGI Maldives, per l’eccezionale contributo alla subacquea femminile. Riaperto nei mesi scorsi con un look totalmente rinnovato, è stato progettato per avvicinare i viaggiatori all’ambiente, grazie alla combinazione di un’esclusiva ospitalità unita ad esperienze subacquee uniche.

Il gruppo Atmosphere Core ha in programma, entro i prossimi tre anni, l’apertura di un resort alle Maldive, uno in Sri Lanka e dieci hotel e resort in India.