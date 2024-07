Crociere di lusso,cresce la richiesta:cosa piace ai clienti

Crociera sì, ma meglio se di lusso. Aumentano le domande per navi boutique che, oltre alla navigazione con tappe in destinazioni superesclusive, propongono ai loro ospiti escursioni private, maggiordomo personale, piscine a sfioro, trattamenti benessere e cene stellate.

Un trend confermato anche dai dati di Crocierissime, che segnala come le domande per questo tipo di viaggio, che offrono un servizio di lusso esclusivo, siano aumentate del 50% rispetto all’anno precedente.



Le mete più richieste

Nel caso di una crociera in Oriente le richieste riguardano soprattutto Giappone e Cina, mentre una crociera nell’Oceano Indiano porta il crocierista tra Seychelles, Maldive, Mauritius e Madagascar. Molto richiesti anche i viaggi alle Hawaii, con partenze da Honolulu, Los Angeles o San Francisco, e quelli in Polinesia Francese, con tappe a Bora Bora, Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti e Tetiaroa.

Tra le esperienze offerte a bordo le lezioni professionali o campi a grandezza naturale per gli appassionati di sport, mentre per chi ama la cucina sono disponibili corsi dedicati a piatti gourmet, talvolta anche guidati da uno chef stellato, e lezioni di degustazione di vino. Per chi, invece, è alla ricerca di avventura, alcune compagnie offrono simulatori di paracadutismo o di surf su onde artificiali, pareti per l’arrampicata e, alla sera, concerti con artisti di fama internazionale e casinò.

I dati di settore mostrano che il numero complessivo di crocieristi è in costante crescita: si stima che nel 2024 raggiungeremo i 35,7 milioni di passeggeri, cifra che dovrebbe salire, secondo Clia, a 39,4 milioni entro il 2027.