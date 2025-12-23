Le richieste di Confindustria Alberghi al Governo: un tavolo permanente sul turismo

L’analisi “Congiuntura Flash” di dicembre del Centro studi Confindustria conferma il ruolo centrale del turismo per l’economia nazionale in una fase complessa e in rallentamento su altri fronti. “I numeri richiamati dal centro studi — dichiara la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri — sono gli stessi che abbiamo anticipato nel corso della nostra assemblea: 476 milioni di presenze nel 2025, +10 milioni rispetto al 2024, una spesa dei turisti stranieri pari a circa 57 miliardi di euro e un saldo turistico largamente positivo”. “Proprio questi risultati impongono ora scelte politiche coerenti e non rinviabili - prosegue la presidente - perché la crescita non è mai garantita”.

Un primo banco di prova è la manovra economica. “Non possiamo continuare a chiedere al turismo di sostenere l’economia senza dotarlo di strumenti adeguati. Servono misure stabili e operative per gli investimenti, la riqualificazione del patrimonio alberghiero e la sostenibilità, superando ritardi, complessità burocratiche e norme che restano sulla carta. Il comparto ha bisogno di certezze, non di annunci”.

Altro nodo cruciale è quello della regolamentazione del mercato. “La crescita incontrollata degli affitti brevi sta alterando il mercato dell’abitare, respingendo residenti, lavoratori e studenti e mettendo sotto pressione le destinazioni. Il Cin è un primo passo, ma non sufficiente. Chiediamo al Governo regole efficaci, controlli reali e un quadro paritario di requisiti e tassazione. Senza regole chiare non c’è sviluppo sostenibile”.

La presidente richiama inoltre il tema della fiscalità. “Gli alberghi non possono continuare a essere trattati come esattori senza compensazione. La riforma dell’imposta di soggiorno non è più rinviabile: servono trasparenza, omogeneità e la certezza che le risorse raccolte vengano reinvestite nel turismo e nei servizi locali”.

Infine, la necessità di una visione di sistema. “Destagionalizzazione, sviluppo delle aree interne, infrastrutture, mobilità e accessibilità non sono capitoli separati: sono parte di un’unica strategia. Il turismo deve essere pienamente riconosciuto come componente della politica industriale nazionale”. “Chiediamo al Governo — conclude Fabri — di istituire un tavolo permanente sul turismo e di fare scelte chiare. Non basta gestire l’emergenza del presente: dobbiamo decidere oggi che Paese vogliamo essere tra dieci anni. Confindustria Alberghi è pronta a collaborare, ma servono visione, coraggio e coerenza”.