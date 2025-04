Apriranno a Milano entro l’anno e a Roma per l’estate 2026 i due indirizzi che segnano lo sviluppo dei brand Hilton in Italia. Il gruppo ha infatti annunciato la firma di due proprietà a seguito di accordi di franchising con Forimi Italia Spa, parte del Gruppo Roscioli.

Il Canopy by Hilton Milan Duomo, primo hotel italiano a marchio Canopy by Hilton, aprirà quest’anno con 96 camere, mentre invece l’inaugurazione dell’Hilton Garden Inn Rome Colosseum, con 181 camere, è prevista in tempo per la stagione estiva 2026.

“L’Italia, una delle destinazioni più ambite d’Europa, rimane un mercato chiave per Hilton, dove abbiamo 109 hotel tra hotel operativi e in pipeline - spiega Alan Mantin, vice president, development Southern Europe, Hilton -. Milano e Roma, ricche di cultura e intrise di storia, sono tra le principali destinazioni turistiche del mondo; siamo quindi entusiasti di potenziare ulteriormente la nostra offerta per gli ospiti”.

Le due strutture

Canopy by Hilton Milan Duomo, nella centrale via Torino, offrirà i servizi premium tipici del marchio con un design sofisticato, tra cui un ristorante, un lobby bar e un rooftop bar. Disporrà anche di una piscina interna ed esterna, oltre a strutture per il benessere e il fitness. Costruito originariamente nei primi anni Cinquanta, l’hotel fonde lo stile architettonico moderno con elementi classici. La stazione della metropolitana Missori è a pochi passi di distanza e collega direttamente i viaggiatori alla Stazione Centrale di Milano e all’Aeroporto di Linate. La struttura si trova inoltre vicino alle principali attrazioni turistiche di Milano: il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II e Palazzo Reale distano tutti meno di 1 km.

Altrettanto centrale l’Hilton Garden Inn Rome Colosseum, che sarà invece il secondo hotel a marchio Hilton Garden Inn nella Capitale e si rivolgerà agli ospiti sia business che leisure, offrendo loro sistemazioni di alto livello e convenienti con servizi moderni, tra cui un ristorante, un lobby bar e uno spazio fitness. La struttura si trova a pochi passi dai luoghi storici della città, tra cui il Colosseo, la Domus Aurea e il Foro Romano.