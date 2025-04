Per la quarta volta, Hilton è stata scelta come miglior azienda in cui lavorare negli Stati Uniti secondo la classifica di Great Place to Work e Fortune. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui il gruppo alberghiero si piazza al primo posto e la decima volta in cui compare nella classifica.

Come riporta traveldailynews.com Laura Fuentes, responsabile delle risorse umane e responsabile della gestione della fornitura Hilton di Hilton, ha commentato: “Siamo davvero onorati di essere stati riconosciuti come la migliore azienda per cui lavorare negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Questo straordinario riconoscimento rafforza ciò che abbiamo sempre saputo: che i membri del nostro team sono ciò che rende la nostra ospitalità così unica”. E ha aggiunto: “La loro passione e dedizione creano una cultura che rende Hilton non solo un posto eccezionale in cui soggiornare, ma anche il posto migliore in cui lavorare, imparare, crescere e prosperare”.