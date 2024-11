Mama Shelter sbarca a Como, nuova destinazione italiana

Arriva un nuovo Mama Shelter in Italia. Dopo il successo che ha caratterizzato l’apertura romana, Ennismore, insieme ai partner di joint venture Zanklon Capital (”Zanklon”) ed Extendam, ha deciso di sbarcare a Como, con il nuovo hotel Mama Shelter Lake Como previsto in apertura a metà del 2026.

Posizionato nel centro città, Mama Shelter Lake Como offrirà 150 camere in cinque categorie, tra cui 21 suite, tutte concepite nello stile irriverente e ironico che contraddistingue il brand.

Gli ospiti Mama troveranno quattro ristoranti e bar suddivisi in due nuovi edifici: un ristorante e un bar che saranno il cuore pulsante dell'hotel; Café Gelato, dove concedersi una piacevole sosta a base di golosità e un buon caffè; e un rooftop bar, perfetto per gli aperitivi al tramonto; infine, esclusivamente per gli ospiti dell’hotel, Mama Como disporrà di un ristorante informale a bordo piscina sul rooftop e di una wellness area.

“Allo stesso tempo trendy e discreta, la destinazione Lago di Como è in continua evoluzione e richiama ospiti di tutte le età – dice Cedric Gobilliard, brand chief operating officer per Mama Shelter a Ennismore -. Mama Shelter Lake Como, nostra seconda destinazione in Italia dopo l’apertura di Roma nel 2021, porterà il suo stile allegro e irriverente in questa città, dove regnano eleganza e bellezza naturale. E come tutti gli hotel Mama, anche Mama Shelter Lake Como sarà aperto alla gente del posto, invitata a vivere gli spazi dell’hotel dalla mattina alla sera, e a riunirsi qui in famiglia”.