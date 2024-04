Al Mama Shelter Roma un’esperienza ‘pop’: la fotogallery

Con un’architettura unica e un design glamour, Mama Shelter Roma, nel quartiere Vaticano, offre un’esperienza completa ai suoi ospiti. Come unico indirizzo italiano del brand lifestyle Mama Shelter, parte della joint venture Ennismore di casa Accor, la struttura promette un soggiorno indimenticabile.

Dall’entrata in pop style, con riferimenti iconici alla città, fino alle 217 camere, suddivise in varie ‘taglie’” M, L, XL, con frasi di benvenuto o personalizzabili scritte a mano sugli specchi delle stanze, alle vivaci aree comuni, ogni dettaglio è stato curato per catturare lo spirito inclusivo del brand.

Anche per il business travel la filosofia è informale con tre sale meeting a partire da 50 posti, sale coffe break colorate, parcheggio interno. Tra le chicche della struttura per il tempo libero ci sono biliardini, un campo da bocce, una spa con piscina e area wellness e un grande Rooftop di 160 metri quadri con bar solarium e vista mozzafiato su Roma.

Particolarmente curata è l’offerta gastronomica. Il ristorante Giardino d’Inverno, immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale, è un punto di riferimento per i clienti e i locali. Qui si fanno anche masterclass experince sia per incontri aziendali sia per clienti ed esterni. Adiacente si trova l’area pizzeria. All’esterno, il Giardino d’Estate offre un’oasi di tranquillità, circondata da alberi di mandarino.

Per la struttura, il mercato numero uno è la Francia che copre il 50%, a seguire Uk, Usa, Nord Europa, Corea, con permanenza media di 2/3 notti.